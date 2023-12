Weihnachtsfoto 2023: Pudel Mambo stahl niederländischen Royals die Schau

Für die niederländische Königsfamilie haben die Weihnachtsferien begonnen. Am Freitag stellten sich König Willem-Alexander (56), seine Frau Máxima (52) und die drei Prinzessinnen Amalia (20), Alexia (18) und Ariane (16) den Fotografen beim offiziellen Fototermin. Auf der Freitreppe des Den Haager Palastes Huis ten Bosch und vor dem großen, mit Lichterketten geschmückten Weihnachtsbaum posierte die Familie, dick eingemummelt in Wintermäntel. Die Schau aber stahl ihnen Pudel Mambo, der fröhlich herumlief. Mehr Fotos sehen Sie in der folgenden Galerie zum Durchklicken: