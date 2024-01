Was Sarah Fergusons "Rückkehr" in die Königsfamilie für Harry bedeuten könnte

Ein weiteres Mitglied der Königsfamilie könnte bei dem "Neustart" behilflich sein, so Bond. "Wir wissen, dass Prinzessin Eugenie eine enge Beziehung zu Harry hat, vielleicht könnte Sarah als Mentorin fungieren, um ihm zu helfen, sich mit seinem Vater auszusöhnen."

Dass er Fergie zu Weihnachten willkommen geheißen hatte, sei "ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie der König das, was er predigt, auch in die Praxis umsetzt", meint die Adelsexpertin. "Wenn er uns allen nahelegt, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden möchten, dann ist es hilfreich, wenn wir sehen, wie er Sarah Freundschaft anbietet. Und es deutet darauf hin, dass mit Harry und Meghan noch nicht alles verloren ist."

"Fergies" Weihnachtsauftritt wäre unter der Queen undenkbar gewesen

Tatsächlich liegen die Schlagzeilen, die über die 64-Jährige einst erschienen, schon eine Weile zurück. Sie wurde dabei fotografiert, wie ihr ein Mann die Zehen lutschte (es war ein Finanzberater, nicht Prinz Andrew). Und sie bot einem als Geschäftsmann getarnten Reporter mal 500.000 Pfund für Geschäftskontakte zu ihrem Ex-Mann an. Später entschuldigte sie sich für das unseriöse Verhalten. Doch da sie von Ex-Mann Andrew geschieden war, ziemte es sich in den Augen von Queen Elizabeth II.nicht, dass "Fergie" mit der Familie auftritt.