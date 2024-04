Ausgeplaudert: Was Kate zu Amy Dowden über Kampf gegen Krebs gesagt hat

Bei der professionellen Tänzerin, bekannt aus der britischen Version von "Dancing Stars", wurde im Mai 2023 Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert. Nach einer Mastektomie erhielt Dowden im Herbst 2023 eine Chemotherapie. Nur wenige Monate später wurde bei der 42-jährigen Kate ebenfalls Krebs festgestellt.

Kates Offenheit in Bezug auf ihre Diagnose ermutigt zur Vorsorge

"Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließen kann. Meine Arbeit hat mir immer viel Freude bereitet und ich freue mich darauf, wieder dabei zu sein, wenn es möglich ist, aber jetzt muss ich mich auf meine vollständige Genesung konzentrieren", erklärte Kate in ihrer Videobotschaft und nutzte die Gelegenheit, um auch anderen Betroffenen Mut zu spenden: "In dieser Zeit denke ich auch an all diejenigen, deren Leben von Krebs betroffen ist. An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein."