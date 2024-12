Spekulationen um Nosejob: Was ist dran an Beauty-OP-Gerücht um Victoria Beckham?

Victoria dementiert Gerücht, "dass ich eine Art von Operation an meiner Nase hatte"

"Es gab in der Vergangenheit eine Menge Leute, die mir sagten, dass ich eine Art von Operation an meiner Nase hatte", erklärte sie in der Folge von "Today With Hoda & Jenna" vom 16. Dezember 2024.

Dies entspreche nicht der Wahrheit. "Ich habe nie, nie, nie, nie etwas machen lassen. Nein, niemals", stellte Victoria Beckham klar.

Ihr schmaler erscheinendes Näschen habe sie "geschickten Contouring-Künsten" zu verdanken. Auf Instagram hatte Beckham schon vor einigen Monaten in einem Video gezeigt, mit welcher Methode sie ihre Nase optisch schmaler erscheinen lässt.