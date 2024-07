Warum die aktuelle Situation im Palast Queen Elizabeth laut Adelsexperten "bestürzt" hätte

Charles' Mutter Queen Elizabeth II. wäre ob seiner Diagnose "bestürzt" gewesen, so der britische Adelsexperte Duncan Larcombe. "Denn ihr Sohn hatte sich als König gerade so gut eingelebt. Er machte viele Rundgänge und schüttelte viele Hände. Alles lief gut. Dann kam die Diagnose wie ein Blitz aus heiterem Himmel und brachte alles durcheinander", so Larcombe im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Es war eine doppelte Hiobsbotschaft, weil zwei Menschen betroffen sind, die ihr am nächsten standen, und es hätte sie sehr getroffen, wenn sie noch am Leben gewesen wäre."

Queen wäre "bestürzt" und "stolz"

Gleichzeitig "wäre sehr stolz darauf gewesen, wie die beiden mit der Situation umgegangen sind. Die Königin hatte immer diese 'Ruhe bewahren und weitermachen'-Arbeitsethik, und König Charles hält es auch so. Er hat weitergemacht, und man hat den Eindruck, dass er so viel getan hat, wie er körperlich konnte. Ich frage mich, ob seine Ärzte nicht insgeheim ein wenig verärgert sind, dass er sich nicht so viel ausgeruht hat, wie er es hätte tun können", so Larcombe.