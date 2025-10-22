Wahrer Grund, warum Prinz Andrew nicht aus Royal Lodge verbannt werden kann

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eigentlich wird berichtet, König Charles III. würde schon seit einiger Zeit den Wunsch hegen, dass sein Bruder Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen, in welche sie 2003 nach dem Tod der Queen Mum eingezogen waren. Andrew soll sich jedoch weigern, das 30-Zimmer-Anwesen auf dem Gelände von Windsor Park zu verlassen. Andrew zahlt seit 22 Jahren keine Miete Und dafür scheint er einen guten Grund zuhaben: Jüngsten Enthüllungen zufolge wohnt der Prinz quasi umsonst in der opulenten Villa. Diese Woche wurde bekannt, dass Andrew laut einer unredigierte Kopie seines Mietvertrags im Jahr 2003 zwar eine Million Pfund für die Pacht des Anwesens bezahlt und 7,5 Millionen Pfund für Renovierungen ausgegeben habe. Dem Mietvertrag zufolge soll Andrew seit seinem Einzug in die Royal Lodge aber lediglich "einen Pfennig (falls verlangt)" Miete pro Jahr gezahlt haben.

Eigentlich belaufe sich die Miete für das stattliche Haus auf rund 260.000 Pfund pro Jahr. Dies wurde Andrew jedoch erlassen, mit der Begründung, dass er die Mietkosten durch die von ihm finanzierten Modernisierungs-Arbeiten im Voraus bezahlt habe. Laut Daily Mail würde dies zur Folge haben, dass der königliche Crown Estate ihm rund eine halbe Million Pfund zahlen wird müssen, sollte der in Ungnade gefallene Royal das Anwesen vor Ablauf des Mietvertrags im Jahr 2078 aufgeben.