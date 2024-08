Überraschend billig: Die erschwinglichen Beauty-Hacks der britischen Royals

Prinzessin Diana

Wie die Kosmetikchemikerin der verstorbenen Prinzessin Diana verriet, ließ diese einst ein eigenes Haarspray entwickeln, das ihre Haare sogar bei Helikopter-Reisen in Form hielt. Neben ihrer Kult-Frisur war auch der charakteristische Eyeliner, bei dem ihre Visagistin Mary Greenwell ein Wattestäbchen verwendete, um ihn zu verblenden, typisch für Diana. "Ich wollte, dass sie ein sehr weiches Auge hat [...] – aber nie zu viel", verriet sie einmal. Diana bevorzugte zunächst einen blauen Eyeliner-Stift, aber Greenwell überredete sie nach einem "Vogue"-Fotoshooting im Jahr 1991, auf Beige- und Brauntöne umzusteigen. "Das, was ich am Aussehen von Prinzessin Diana am meisten verändert habe, war die Abkehr vom blauen Eyeliner, der für sie sehr in die Jahre gekommen war", erklärte sie.