Spaniens König Felipe und Thronfolgerin Leonor auf gemeinsamem Übungsflug

Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) und ihr Vater, König Felipe VI. (58), haben ihren ersten gemeinsamen Trainingsflug mit Maschinen der Luftwaffe absolviert. Jeder der beiden flog mit einer zweisitzigen Turbopropmaschine vom Typ Pilatus PC-21 vom Flughafen der Offiziersschule der spanischen Luftwaffe aus über das Mittelmeer, wie das Königshaus im Internet mitteilte.

Die Academía General del Aire (AGA) befindet sich in Murcia-San Javier im Südosten des Landes. Auf Bildern, die das Königshaus verbreitete, war das innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter zu sehen.