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Royals

Spaniens König Felipe und Thronfolgerin Leonor auf gemeinsamem Übungsflug

Auf Bildern, die das Königshaus verbreitete, war das innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter zu sehen.
19.06.2026, 13:52

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König Felipe VI. von Spanien steht in Fliegerkombi neben seiner Tochter Prinzessin Leonor vor einem Trainingsflugzeug.

Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) und ihr Vater, König Felipe VI. (58), haben ihren ersten gemeinsamen Trainingsflug mit Maschinen der Luftwaffe absolviert. Jeder der beiden flog mit einer zweisitzigen Turbopropmaschine vom Typ Pilatus PC-21 vom Flughafen der Offiziersschule der spanischen Luftwaffe aus über das Mittelmeer, wie das Königshaus im Internet mitteilte.

Die Academía General del Aire (AGA) befindet sich in Murcia-San Javier im Südosten des Landes. Auf Bildern, die das Königshaus verbreitete, war das innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter zu sehen.

Zwei Pilatus PC-21 Schulungsflugzeuge der spanischen Luftwaffe fliegen in Formation über einer Küstenstadt.

König Felipe mit Tochter Leonor in luftigen Höhen

Die militärische Ausbildung bereitet Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin ("Capitana General") der spanischen Streitkräfte vor. Ihre Militärausbildung begann sie im August 2023 an der Heeresschule in Saragossa. Anschließend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff "Juan Sebastián El Cano".

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Seit dem vergangenen September ist sie bei der Luftwaffe stationiert, wo sie unter anderem auch ihren ersten Soloflug absolvierte und zur Fallschirmjägerin ausgebildet wurde. Ab dem Wintersemester 2026/27 wird die künftige spanische Königin Politikwissenschaft an der staatlichen Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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