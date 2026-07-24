Herzogin Meghan hat Fotos aus dem Familienurlaub mit Ehemann Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet veröffentlicht. „Summer Holiday“, also etwa „Sommerferien“, schreibt sie auf Instagram zu den Schnappschüssen, auf denen einzelne Familienmitglieder etwa am Strand, im Pool oder beim Essen zu sehen sind. Ihren Post ergänzte Meghan mit einem Sonnenemoji. Dem US-People-Magazin zufolge entstanden die Bilder in Portugal und Großbritannien. Die Familie habe kürzlich die Grafschaft Northamptonshire in Mittelengland besucht, wo Harrys Mutter Diana auf dem Gelände des Herrenhauses der Familie Spencer, Althorp House, begraben liegt.

Zweites Zuhause in Portugal? Meghan und Harry hatten sich vor rund sechs Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben in Kalifornien, wo sie sich Berichten zufolge wohl fühlen, und die Kinder wie gewünscht abgeschieden aufwachsen können. Für den Fall, dass sie ihre kalifornische Wahlheimat Montecito verlassen (müssen), haben Harry und Meghan angeblich vorgesorgt. Das Paar habe sich in einem Luxusanwesen an der portugiesischen Atlantikküste eingekauft, berichteten britische Medien im Jahr 2024. Offiziell bestätigt wurde dies nie. Britische Medien spekulieren damals, dass das Paar wegen der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten den Rücken kehren könnte. „Trumps Sieg ist das, was Meghan und Harry am meisten gefürchtet haben - und könnte sie aus Amerika vertreiben“, schrieb die Royals-Expertin Tessa Dunlop in der Zeitung Independent. Doch Harry und Meghan sind geblieben. Meghan gibt auf Instagram immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben.