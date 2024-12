Sohn von Königin Camilla über "barbarische Behandlung" von William und Harry

Tom Parker Bowles ist der Sohn von Königin Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles. Der Zeitung Times erzählte er kürzlich, wie die Paparazzi früher vor ihrem Zuhause ausharrten. Die schon lange währende Beziehung von Camilla und Charles, der früher mit Prinzessin Diana verheiratet war, machte immer wieder Schlagzeilen.

Paparazzi waren "so normal wie Speck und Eier am Morgen"

Tom Parker Bowles, der als Autor über Essen schreibt und auch als Kritiker im britischen Fernsehen auftritt, bekam darum früh einen Eindruck von dem Druck, dem seine Stiefbrüder William und Harry in ihrer Jugend stetig ausgesetzt waren.

Die Erfahrungen der beiden Söhne von König Charles beschrieb er als "entsetzlich".

"Ich erinnere mich, dass ich mit 100 km/h von Paparazzi gejagt wurde, die ein Foto machen wollten. Meine Mutter wurde angeschrien, damit sie eine Reaktion von ihr bekommen. Es wurde geschoben, gedrängelt. Es war furchtbar, und ich wollte meine Mutter beschützen", erzählte er im Telegraph-Gespräch. "Zu zählen, wie viele Fotografen an den Toren standen, um zu sehen, wer uns beobachtete und fotografierte: Das war so normal wie Speck und Eier am Morgen. Du hast nicht anders darüber gedacht ... Aber es war barbarisch."

Parker Bowles zeigte sich im Interview zurückhaltend, wenn es um seine Stiefbrüder ging, drückte aber Mitgefühl aus: "Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, meine fettigen Finger nicht in die Welt von William und Harry zu stecken", so Parker Bowles. "Aber es war entsetzlich, was sie durchgemacht haben. Ich habe nur ein Milliardstel von dem erlebt, was sie durchmachen mussten, aber verdammt, ich fühle mit ihnen."

Prinz Harry und Ehefrau Meghan leben seit mehreren Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zum Rest der britischen Königsfamilie gilt als angespannt.

Vor allem eine Netflix-Dokumentation über den Ausstieg Harrys und Meghans aus dem engeren Kreis des Königshauses sowie die Autobiografie "Spare" (zu Deutsch: "Reserve") des Prinzen sollen den Graben vertieft haben.