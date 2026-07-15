Der zweitjüngste Sprössling von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia , Prinz Julian Herbert Folke , ist derzeit mit Gips zu sehen, etwa auf dem offiziellen Palastaccount auf Instagram. „Fröhlichen Sommer“, ist neben der Aufnahme der schwedischen Royals rund um König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia zu lesen.

Julian hat sich den Arm gebrochen

Julian habe sich den Arm gebrochen, berichtet die Zeitschrift Svensk Dam unter Berufung auf Hof-Pressesprecherin Margareta Thorgren, die sagt: „Kinder beim Spielen, so etwas kommt eben vor.“

Der Neffe von Kronprinzessin Victoria kam im März 2021 zur Welt, ist Herzog von Halland, nimmt hinter seinen beiden älteren Brüdern Alexander und Gabriel Platz sieben der schwedischen Thronfolge ein. 2025 kam Schwesterchen Ines zur Welt.