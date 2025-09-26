Fergies und Dianas bösartige Bezeichnung für Männer im Palast

Prinzessin Diana und Sarah Ferguson, die sich aktuell wegen einer geleakten Email an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verantworten muss, hatte einst eine Freundschaft verbunden. Gegenüber dem Magazin Bella sagte Fergie einmal: "Diana und ich hatten dieselbe Liebe für Kinder. Wir haben beide nichts mehr geliebt, als einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern." Beide Frauen galten eher als Außenseiterinnen innerhalb der königlichen Familie, weswegen sie laut Dianas ehemaligem Butler Paul Burrell Anfang der 1980er Jahre eine enge Allianz schlossen.

Wie Ferguson und Diana Palastbeamte nannten Dem früheren Palast-Angestellten zufolge sollen Diana und Fergie gegen die strengen Regeln, die am britischen Hof gelten, aufbegehrt haben. Dabei hätten sie den Palastbeamten hätten sie einen zynischen Spitznamen verpasst. In seinem neuen Buch "Royal Insider", welches am 11. September erschienen ist, schreibt Burrell: "Sie sprachen über die mürrischen Männer in grauen Anzügen im königlichen Haushalt, die den Spitznamen 'der innere Feind' trugen."