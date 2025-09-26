Fergies und Dianas bösartige Bezeichnung für Männer im Palast
Prinzessin Diana und Sarah Ferguson, die sich aktuell wegen einer geleakten Email an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verantworten muss, hatte einst eine Freundschaft verbunden. Gegenüber dem Magazin Bella sagte Fergie einmal: "Diana und ich hatten dieselbe Liebe für Kinder. Wir haben beide nichts mehr geliebt, als einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."
Beide Frauen galten eher als Außenseiterinnen innerhalb der königlichen Familie, weswegen sie laut Dianas ehemaligem Butler Paul Burrell Anfang der 1980er Jahre eine enge Allianz schlossen.
Wie Ferguson und Diana Palastbeamte nannten
Dem früheren Palast-Angestellten zufolge sollen Diana und Fergie gegen die strengen Regeln, die am britischen Hof gelten, aufbegehrt haben. Dabei hätten sie den Palastbeamten hätten sie einen zynischen Spitznamen verpasst.
In seinem neuen Buch "Royal Insider", welches am 11. September erschienen ist, schreibt Burrell: "Sie sprachen über die mürrischen Männer in grauen Anzügen im königlichen Haushalt, die den Spitznamen 'der innere Feind' trugen."
"Diana, die seit fünf Jahren zur königlichen Familie gehörte, konnte Sarah einige weise Ratschläge zu den Geboten und Verboten geben, wem sie vertrauen konnte, und eine ziemlich lange Liste von Personen, bei denen sie vorsichtig sein sollte", so der ehemalige Butler von König Charles III. erster Frau. "Es war tragisch, dass die Beziehung zwischen ihnen nach der Veröffentlichung von Sarahs Autobiografie 'My Story' im Jahr 1996 zerbrach."
Turbulente Ehe: Sarah Ferguson und Prinz Andrew
Sarah Ferguson heiratete Prinz Andrew am 23. Juli 1986 in der Westminster Abbey. Durch die Eheschließung führte sie bis zur Scheidung die Titulatur Her Royal Highness, The Princess Andrew, Duchess of York, Countess of Inverness and Baroness Killyleagh. Heute darf sie nur noch den Titel Herzogin von York beanpruchen.
1992 begann die Ehe zunehmend in eine Krise zu schlittern. Ferguson wurde oft mit anderen Männern gesehen. Im März 1992 trennte sich das Ehepaar, das sich die Töchter Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice teilt. Einige Monate später wurden Fotos in der Boulevardpresse veröffentlicht, auf denen der amerikanische Finanzmanager John Bryan Fergies Fuß küsste. Ein Skandal. 1996 ließen sich Prinz Andrew und Ferguson scheiden.
Sie gelten aber immer noch als gut befreundet und bewohnen gemeinsam die Royal Lodge in Windsor.
