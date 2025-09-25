"5 Euro auf dem Konto": Lilly Becker spricht offen über finanzielle Not

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker hat in diesem Jahr bekannt gegeben, dass sie mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus nach Deutschland gezogen ist, weil sie mit den finanziellen Belastungen des Lebens in Großbritannien zu kämpfen hatte. Lilly Becker: Umzug aus finanziellen Gründen Das niederländische Model hatte sich 2018 von Boris Becker getrennt. Im August dieses Jahres zog sie von London nach Düsseldorf. Die Übersiedelung nach Deutschland habe vor allem finanzielle Gründe gehabt.

"Jeder weiß, dass ich mir das Leben dort nicht mehr leisten konnte", erzählte sie im September der Zeitschrift Bunte. Im Podcast "Driven Women" verriet sie nun, den Tiefpunkt erreicht zu haben, als die nur noch fünf Euro auf ihrem Bankkonto hatte. "Im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten" "Ich kann es mir als alleinerziehende Mutter einfach nicht leisten, in London zu leben", betonte Lilly Becker abermals. "Es ist extrem hart, und ich möchte weiterhin auf dem gewohnten Niveau leben, das ich und mein Sohn gewohnt sind. Das möchte ich beibehalten, und im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten." "Es ist ein neues Kapitel für mich und meinen Sohn", fügte Becker über ihren Neustart hinzu.