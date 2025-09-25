"5 Euro auf dem Konto": Lilly Becker spricht offen über finanzielle Not
Zusammenfassung
- Lilly Becker zog mit ihrem Sohn Amadeus aus finanziellen Gründen von London nach Düsseldorf.
- Sie berichtete offen über existenzielle Sorgen und Zeiten, in denen sie und ihr Sohn hungern mussten.
- Nach dem Umzug und ihrem Sieg im Dschungelcamp hat sich ihre finanzielle Lage verbessert.
Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker hat in diesem Jahr bekannt gegeben, dass sie mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus nach Deutschland gezogen ist, weil sie mit den finanziellen Belastungen des Lebens in Großbritannien zu kämpfen hatte.
Lilly Becker: Umzug aus finanziellen Gründen
Das niederländische Model hatte sich 2018 von Boris Becker getrennt. Im August dieses Jahres zog sie von London nach Düsseldorf. Die Übersiedelung nach Deutschland habe vor allem finanzielle Gründe gehabt.
"Jeder weiß, dass ich mir das Leben dort nicht mehr leisten konnte", erzählte sie im September der Zeitschrift Bunte.
Im Podcast "Driven Women" verriet sie nun, den Tiefpunkt erreicht zu haben, als die nur noch fünf Euro auf ihrem Bankkonto hatte.
"Im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten"
"Ich kann es mir als alleinerziehende Mutter einfach nicht leisten, in London zu leben", betonte Lilly Becker abermals. "Es ist extrem hart, und ich möchte weiterhin auf dem gewohnten Niveau leben, das ich und mein Sohn gewohnt sind. Das möchte ich beibehalten, und im Moment bieten sich mir in Deutschland die besten Möglichkeiten."
"Es ist ein neues Kapitel für mich und meinen Sohn", fügte Becker über ihren Neustart hinzu.
Auch wenn Amadeus zunächst nicht begeistert auf die Umzugspläne seiner Mutter reagiert habe. "Er ist ein Teenager und gerade 15 geworden. Als ich ihm die Neuigkeit mitteilte, sagte er nur: 'Nein'. Ich hatte eine kleine Träne im Gesicht, und er meinte: 'Mama, ich weiß es nicht besser.'"
Inzwischen hat sich ihr Sohn mit der neuen Lebenssituation aber schon angefreundet.
"Ich habe es ihm bestmöglich erklärt, und er freut sich darauf. Auch schulisch wird es ihm guttun, denn es öffnet ihm die Augen", führte Lilly Becker weiter. "Ich bin sehr nervös, aber es ist eine gute, prickelnde Nervosität."
Lilly Becker: "Hatte fünf Euro auf meinem Konto"
Auch ihre finanziell angespannte Lage habe sich inzwischen gebessert, nachdem sie zu beginn des Jahres im "Dschungelcamp" den Sieg holte. Zuvor hätten sie jedoch existenzielle Sorgen geplagt.
"Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto, es war so peinlich. Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger", gestand Lilly Becker.
Kommentare