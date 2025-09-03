Lilly Becker ist nach ihrem Umzug von London nach Düsseldorf nicht mit ihrem Freund zusammengezogen. "Ich bin hier, um mich auf die Zukunft meines Sohnes zu konzentrieren - nicht, um mit jemandem zusammenzuleben", sagte Becker im Bunte-Interview. Für das neue Zuhause mit ihrem Sohn Amadeus (15) wünscht sich die Ex-Frau von Boris Becker vor allem eines: "Mein Zuhause muss friedlich sein." Ihr Freund Thorsten Weck habe eine Firma für Sportmanagement und wohnt ebenfalls in Düsseldorf.

Das getrennte Wohnarrangement tue ihrer Beziehung keinen Abbruch. "Unsere Beziehung ist gut, wie sie ist. Er freut sich, dass ich in Düsseldorf bin", erklärte Becker weiter.