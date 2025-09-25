Nach Scheidungsgerüchten: Barack Obama gibt Eheprobleme zu
Zusammenfassung
- Barack Obama gibt zu, dass seine politische Karriere die Ehe mit Michelle belastet hat.
- Nach Gerüchten über eine mögliche Trennung betont Michelle Obama ihre neue Unabhängigkeit als Auslöser der Spekulationen.
- Das Paar musste nach der Präsidentschaft an seiner Beziehung arbeiten, um wieder zueinanderzufinden.
Anfang des Jahres tauchten Gerüchte auf, die Beziehung von Barack und Michelle Obama befinde sich auf dünnem Eis. Michelle Obama hatte diese höchst persönlich dementiert. Dabei äußerte sie den Verdacht, dass ihre neu gewonnene Unabhängigkeit seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus die Trennungsgerüchte ausgelöst hätte.
Dass seine politische Karriere seine Ehe belastet hat, daraus macht Barack Obama aber kein Geheimnis.
Obama: "Habe mich mit Michelle aus dem Loch herausgegraben"
Der frühere US-Präsident deutete diese Woche an, dass er und Michelle Obama nach ihrer Zeit im Weißen Haus an ihrer Beziehung arbeiten mussten.
"Ich habe mich mit Michelle aus dem Loch herausgegraben, in dem ich mich befand", sagte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten am Mittwoch laut Daily Mail im Gespräch mit dem Historiker David Olusoga vor dem Publikum in der O2 Arena in London. "Jetzt bin ich wieder auf Bodenniveau", witzelte er.
Bereits im April hatte der zweifache Vater darüber gesprochen, wie sehr seine aufeinanderfolgenden Amtszeiten von 2009 bis 2017 seine Ehe beschwert haben.
"Ich hatte ein tiefes Defizit mit meiner Frau", sagte er damals in einem Gespräch mit Steven Tepper, dem Präsidenten des Hamilton College. "Also habe ich versucht, mich aus diesem Loch zu befreien, indem ich ab und zu etwas Lustiges unternommen habe", fügte Barack hinzu.
Kommentare