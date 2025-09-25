Nach Scheidungsgerüchten: Barack Obama gibt Eheprobleme zu

Anfang des Jahres tauchten Gerüchte auf, die Beziehung von Barack und Michelle Obama befinde sich auf dünnem Eis. Michelle Obama hatte diese höchst persönlich dementiert. Dabei äußerte sie den Verdacht, dass ihre neu gewonnene Unabhängigkeit seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus die Trennungsgerüchte ausgelöst hätte.

Dass seine politische Karriere seine Ehe belastet hat, daraus macht Barack Obama aber kein Geheimnis.

Obama: "Habe mich mit Michelle aus dem Loch herausgegraben"

Der frühere US-Präsident deutete diese Woche an, dass er und Michelle Obama nach ihrer Zeit im Weißen Haus an ihrer Beziehung arbeiten mussten.

"Ich habe mich mit Michelle aus dem Loch herausgegraben, in dem ich mich befand", sagte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten am Mittwoch laut Daily Mail im Gespräch mit dem Historiker David Olusoga vor dem Publikum in der O2 Arena in London. "Jetzt bin ich wieder auf Bodenniveau", witzelte er.