Herzogin Sophie und Edward schnuppern in Portugal an Basilikum: Das gab es seit 15 Jahren nicht

Beim ersten offiziellen Besuch britischer Royals in Portugal seit 15 Jahren haben Prinz Edward (62) und seine Ehefrau Sophie (61) einer nationalen Tradition folgend an Basilikum geschnuppert. Dabei handelt es sich um eine Pflanze, die eng mit Festlichkeiten des beliebten Urlaubslandes verbunden ist - und den Royals gefiel es.

Royals in Lissabon

Nach einem Besuch des Nationalarchivs und einer Fahrt mit der historischen Straßenbahn von Lissabon stand am Dienstag auch eine Rede von Sophie vor Studenten zu den Themen Frauen, Frieden und Sicherheit auf dem Programm. Der Herzog - der jüngste Bruder von König Charles - und die Herzogin von Edinburgh wollten unter anderem auch eine internationale Schule, einen portugiesisch-britischen Drohnenhersteller und das Kloster von Batalha, ein Unesco-Weltkulturerbe, besuchen.