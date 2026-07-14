Royales Treffen zwischen Charles und Harry: Warum es keine Fotos gab

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass sich Prinz Harry vom engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt hat. Er lebt inzwischen mit seiner Frau Herzogin Meghan und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in der Nobelgegend Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Vor wenigen Tagen besuchte das Paar erstmals seit mehreren Jahren mit den Kindern König Charles auf dessen Landsitz Highgrove. Für beide Kinder dürfte es das erste bewusste Treffen mit ihrem Opa gewesen sein.

„Keine Kapitulation“

Wie der frühere Hollywood-PR-Experte und nunmehrige Society-Blogger Rob Shuter andeutet, dürften beim Wiedersehen ganz bewusst die privaten Emotionen im Vordergrund gestanden sein: „Das war keine Kapitulation - es ging um einen Großvater, der seine Enkelkinder sehen wollte“, zitiert Shuter einen namentlich nicht genannten Palastinsider in einem auf der Plattform Substack veröffentlichten Artikel. „Die Leute verwechseln Mitgefühl mit Kapitulation.“ Aufnahmen der Momente gibt es nicht. Es sollte nicht darum gehen, der Welt etwas zu beweisen: „Wenn der Buckingham-Palast gewollt hätte, dass die Welt dies als Versöhnung wahrnimmt, hätte es ein Foto gegeben“, zitiert Shuter, der in der Vergangenheit etwa als Sprecher für Unternehmerin Paris Hilton tätig war, eine weitere Quelle.

„Private Familienangelegenheit“

Der Palast sprach bei dem Treffen in der Privatresidenz des Königs in der englischen Grafschaft Gloucestershire von einer „privaten Familienangelegenheit“.

Prinz Harry und Meghan waren seit 2022 nicht mehr gemeinsam in Großbritannien gewesen, als sie an der Beisetzung von Königin Elizabeth II. teilnahmen. Archie und Lilibet waren ebenfalls seit 2022 nicht mehr im Land.

Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. Während eines UK-Besuchs im September 2025 traf Harry seinen Vater bereits zum Tee im Londoner Clarence House. Harry hat Großbritannien seit dem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht.