Royal-Ehefrau: "Leben, das Mitglieder der Königsfamilie führen, ist die Hölle"

Damit haben Meghan und Sophie Winkleman einiges gemeinsam: Denn auch Letztere ist eine Schauspielerin, die in die britische Königsfamilie eingeheiratet hat. Die Darstellerin aus der Channel-4-Comedy-Serie "Peep Show" ist die Ehefrau von Lord Frederick Windsor . Das Paar hatte sich 2009 getraut und hat zwei gemeinsame Töchter. Frederick Windsor ist ein Sohn von Prince Michael of Kent, einem Cousin der verstorbenen Königin Elisabeth II..

Nicht nur Herzogin Meghan konnte sich am britischen Hof nicht so recht einleben. Auch Sophie Winkleman, die Ehefrau des Sohnes von Prinz Michael von Kent kann über das Leben ihrer königlichen Verwandten zum Teil nur den Kopf schütteln.

Im Gegensatz zu Meghan (die inzwischen wieder vor der Kamera steht), hat Sophie Winkleman ihren Job als Schauspielerin nach ihrer Hochzeit nicht aufgegeben. Dennoch ist sie regelmäßig bei Veranstaltungen zu Gast. So war sie auch bei der Krönung von König Charles III. dabei und wohnt traditionell auch dem alljährlichen Weihnachtslunch der Königsfamilie bei.

"Dieser ungewollte Ruhm gleicht einer Folter"

Mit den Royals ist sie daher vertraut. Nun enthüllte sie einem Interview mit der Times, dass sie diese nicht um ihr von Regeln geprägtes Dasein beneidet.

"Je besser ich die königliche Familie kennenlerne, desto mehr wird mir klar, dass ihr Leben die Hölle ist und dieser ungewollte Ruhm einer Folter gleicht", sagte Sophie Winkelman. " Keiner von ihnen ist zu Castingshows gegangen, um berühmt zu werden. Von Geburt an im grellen Rampenlicht zu stehen, nicht zu wissen, wem man vertrauen kann, nicht zu wissen, ob einen jemand verraten wird, und ständig Lügen über einen verbreitet zu werden, ist einfach brutal."

Sie selbst habe mit den Mitgliedern der Königsfamilie Mitleid.