An welche Regeln sich Peter Phillips bei seiner 2. Hochzeit wohl nicht mehr halten muss

Auch sonst könnte sich die Hochzeit in einigen Details von anderen royalen Eheschließungen unterscheiden, meint das britische Hello!-Magazin. Zum einen werde sie wesentlich bescheidener sein. Hello! zufolge könnte sich das Paar etwa auch entscheiden, auf Gold aus der Clogau-Mine im Ort Bontddu im Norden von Wales, woher die Königsfamilie seit den 1920er Jahren traditionell das Gold für die royalen Eheringe bezieht, zu verzichten.

Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Paares, dass Phillips eine "Sondergenehmigung" eines hiesigen Pfarrers einholen musste. Der Grund: Sowohl er als auch Sperling waren schon einmal verheiratet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin Sperling liiert.

Nicht mehr lange, dann steht bei den britischen Royals einmal mehr eine Hochzeit an. Peter Phillips wird laut Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten, am 6. Juni 2026 seiner Partnerin Harriet Sperling das Jawort geben. Die Trauung findet demnach im privaten Rahmen in der All Saints Kirche von Kemble in Cirencester (Gloucestershire) statt - nicht ganz ohne Hindernisse im Vorfeld.

Die Tradition will es eigentlich auch, dass ein royaler Brautstrauß einen Myrtezweig von einem Busch enthält, den Queen Victoria im Jahr 1845 auf der Isle of Wight gepflanzt hatte. So geschah es auch, als Prinzessin Kate Prinz William ehelichte und ihm mit ihrem Brautstrauß gar eine Liebeserklärung machte. Neben Maiglöckchen, Hyazinthen und Efeu bestand das Bouquet auch aus Bartnelken - auf Englisch "sweet William", also "süßer William" genannt. Allen Blumen wird laut Palast eine bestimmte Bedeutung nachgesagt. Die Bartnelken stünden für Edelmut, die Maiglöckchen für die Wiederkehr von Glück, Hyazinthen symbolisierten beständige Liebe, die Myrte sei ein Symbol für Ehe und Liebe, teilte der Palast damals mit.

Die Myrte-Tradition geht auf einen Besuch von Queen Victoria in Deutschland zurück. In Gotha hatte sie ein Gebinde mit dieser Pflanze von der Großmutter ihres Ehemannes Albert geschenkt bekommen. Erstmals trug Victorias gleichnamige Tochter einen Brautstrauß mit Myrte bei ihrer Hochzeit 1858. Auch diese "Regel" könnte laut Hello! gelockert werden.

Offen ist auch, ob sich Braut Harriet für eine Tiara entscheidet. Am Tag ihrer Hochzeit wäre es ihr erstmals erlaubt.

Royal-Fans dürften aber besonders gespannt auf das Hochzeitskleid warten: Der Erste, der es sehen darf, könnte laut Hello! König Charles sein, da es heißt, dass der Monarch seine Zustimmung kundtun muss.

Peter Phillips und Harriet Sperling bestätigten ihre Verlobung im vergangenen Jahr. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es im Sommer in einem offiziellen Statement. Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist.

Palast verkündete 2020 Trennung von Autumn

Phillips' erste Ehe endete nach über zehn Jahren. Der Buckingham-Palast hatte im Jahr 2020 mitgeteilt, dass sich der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. und seine damalige Frau Autumn nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Phillips und die Kanadierin wollten demnach im südwestenglischen Gloucestershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen. Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das Beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es damals in der Erklärung. Sie hätten die damals 93-jährige Monarchin und ihre Familien bereits im Jahr zuvor darüber informiert.