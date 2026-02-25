Prinzessin Kate ist die zukünftige Königin Großbritanniens – und die beliebteste Royal. Niemand kommt bei der Bevölkerung so gut an wie die 44-jährige Ehefrau von Thronfolger Prinz William. Stil, Eleganz, vornehme Zurückhaltung, Intelligenz und das Herz am rechten Fleck: Kate ist eindeutig schon jetzt die Königin der Herzen. Dass William von Beginn an von ihr begeistert war, liegt auf der Hand. Kate soll die Liebe seines Lebens sein. Auch Vater Charles soll mit der Wahl seines Sohnes immer schon sehr zufrieden gewesen sein. Doch was dachte die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. über das neue Familienmitglied? Bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten schienen sich die beiden Frauen prächtig zu verstehen, doch herrschte auch hinter geschlossenen Palasttüren Friede, Freude, Eierkuchen?

Adelsexperte: Queen war Kate-Fan Royal-Autor und -Experte Russell Myers, dessen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story" am 26. Februar erscheint, bringt Licht in die Sache – und beruhigt: Ja, die Queen war vom ersten Augenblick an großer Fan von Kate und nahm schon bald die Rolle ihrer Mentorin ein. Die Beziehung zwischen Kate und der Queen begann bereits vor der Hochzeit. Die beiden trafen sich erstmals im Jahr 2008. Myers in einem Interview mit The Mirror: "Von Anfang an war die Queen wirklich an Catherine als Person interessiert und daran, sie zu unterstützen und auch zu beraten." Immerhin würde Kate irgendwann in ihre Fußstapfen treten und das britische Volk vertreten.

Gegenseitiger Respekt Diese Unterstützung ging weit über die traditionelle Weitergabe von königlichem Schmuck hinaus, wie auch die britische Zeitung Hello! schreibt. Zwar trug Kate am Tag ihrer Hochzeit die berühmte "Halo"-Tiara von Cartier – ein Geschenk der Queen Mum an Elizabeth II. zu deren 18. Geburtstag – doch es wäre falsch, daraus Rückschlüsse auf die Beziehung zwischen Kate und der Queen zu ziehen, betont Myers. Diese war nämlich von tiefem gegenseitigem Respekt geprägt. Laut dem Experten verwöhnte die Queen Kate nicht nur mit Schmuckstücken, sondern auch mit wahrscheinlich ebenso wertvollen Ratschlägen für ihre zukünftige Rolle. "Es war wirklich spürbar, dass die Queen sich um sie kümmerte", so Myers gegenüber The Mirror. "Sie hatte sie zu privaten Gesprächen eingeladen."

Ratschläge über eigensinnige Ehemänner Auch im Vorfeld ihrer Hochzeit sprach Kate mit der Queen privat im Buckingham Palace. Während dieses Treffens, das von einer "leichten Auswahl an Tee und Finger-Sandwiches" begleitet wurde, wie Myers berichtet, gab die Queen Kate Ratschläge für die kommende Herausforderung, als Mitglied der Königsfamilie zu agieren. Laut dem Buch William & Catherine: The Intimate Inside Story konzentrierte sich die Monarchin weniger auf organisatorische Details der Hochzeit und mehr darauf, Kate zu ermutigen und zu beruhigen. "Laut einem ehemaligen Hofbeamten machte die Queen Catherine Mut in Bezug auf ihre zukünftige Rolle als ranghohes Mitglied der Familie und gab ihr Ratschläge, wie man mit eigensinnigen Ehemännern umgeht", schreibt Myers.