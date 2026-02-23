Andrew: So sehr tobte er beim Rauswurf aus der Royal Lodge

Die Spatzen pfiffen es ohnehin schon monatelang von den Dächern, doch Anfang Februar war es schließlich soweit: Andrew Mountbatten-Windsor, Ex-Prinz, Ex-Herzog und jüngerer Bruder von König Charles III., musste sein bisheriges Zuhause, die Royal Lodge, verlassen. Insidern zufolge verhielt sich der 66-Jährige dabei nicht sehr königlich. Zwischen ihm und den Angestellten scheint es zu erheblichen Auseinandersetzungen gekommen zu sein.

"Bin der zweite Sohn der Queen!" Laut einem Bericht von The Sun on Sunday habe Andrew erhebliche Schwierigkeiten gezeigt, die Konsequenzen seiner Situation zu akzeptieren. Ein Insider des Palastes enthüllte: "Er weigerte sich zu gehen oder irgendeine Verantwortung zu übernehmen." Auch machte es den Anschein, dass Andrew nicht verinnerlicht hatte, wie ernst seine Lage tatsächlich ist. Besonders brisant sei, dass Andrew mehrfach lautstark betonte: "Aber ich bin der zweite Sohn der Queen, das könnt ihr mir nicht antun!" Die Quelle fügte hinzu: "Es ist außergewöhnlich, dass er den Namen der Königin zu seiner Verteidigung benutzt hat."