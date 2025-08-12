Queen tickte anders als gedacht: Neue Memoiren enthüllen unroyales Laster

"Never complain, never explain" – also: "Nie beschweren, nie erklären" – galt als inoffizielles Motto der verstorbenen Queen Elizabeth II., die in ihrer Rolle als Staatsoberhaupt außerdem politisch neutral bleiben musste. Enthüllt: Die Queen war ein Gossip-Girl Elizabeth II. galt als diskret und gab in der Öffentlichkeit mit Bravour die stoische Regentin. Was man daher vielleicht nicht über Ihre Majestät angenommen hätte: Laut einem neuen Buch war die Queen privat sehr wohl an Klatsch und Tratsch interessiert. Die schottische Politikerin Nicola Sturgeon, die von 2014 bis 2023 First Minister (Regierungschefin) Schottlands war, stellt in ihren neuen Memoiren "Frankly", die am 14. August erscheinen, eine brisante Behauptung über die verstorbene Königin auf - nämlich, dass sie hinter den Palastmauern ganz versessen auf Gossip gewesen sein soll.

Sturgeon beschreibt die verstorbene Königin als "unglaubliche Frau". Was das kleine Laster Ihrer Hoheit betrifft, erinnert sich die Autorin des neuen Buches daran, wie die Monarchin bei einer ihrer Begegnungen sofort nach Einzelheiten zu Alex Salmond fragte, als sie sich wenige Wochen nach dem Aufkommen der ersten Vorwürfe wegen Fehlverhaltens gegen ihn auf Schloss Balmoral trafen. "Sie hat mich fast sofort danach gefragt, als ich mich hingesetzt hatte. Sie wollte mehr darüber wissen, was los war", so Sturgeon, welche über die Queen behauptet, dass diese "ein bisschen Klatsch liebte".