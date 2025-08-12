Beliebtester Royal gewählt – und es ist nicht Prinzessin Kate

Die Umfrage-Website YouGov hat mal wieder ermittelt, welches Mitglied der britischen Königsfamilie bei den Briten am beliebtesten ist - und ist zu einem überraschenden Ergebnis gelangt. Im neuen Ranking hat die Prinzessin von Wales ihre Spitzenposition verloren.

William beliebter als Kate, Anne als König Charles

Die August-Umfrage ergibt, dass Catherines Ehemann mit geringem Vorsprung populärer ist. Prinz William ist in den Augen der Öffentlichkeit demnach aktuell das beliebteste Mitglied der Firma ist. 74 Prozent der Briten haben eine positive Meinung über den Thronfolger. Kate belegt den zweiten Platz, drei Prozentpunkte hinter ihrem Ehemann.