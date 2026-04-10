Queen Elizabeth: Adelsexperte enthüllt letzten Wunsch für ihre Urenkel

Queen Elizabeth II. hat sich laut ihrer Tochter Prinzessin Anne gesorgt, dass die Organisation ihrer Beisetzung im Falle ihres Todes in Schottland umständlicher wird. "Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie das Gefühl hatte, dass es schwieriger werden würde, wenn sie in Balmoral sterben würde", sagte die Schwester von König Charles III. 2023 der BBC. "Und ich denke, wir haben versucht, sie davon zu überzeugen, dass das nicht Teil des Entscheidungsprozesses sein sollte." Lachend sagte Anne damals , sie hoffe, dass ihre Mutter letztlich gedacht habe, es sei richtig gewesen, in Schottland zu bleiben.

Dem britischen Adelsexperten und Autor Robert Hardman zufolge äußerte die Queen noch einen letzten Wunsch in Bezug auf ihre zwölf Urenkel - darunter Prinz Williams und Prinzessin Kates Kinder George, Charlotte und Louis. Einem einem von der Boulevardzeitung Daily Mail veröffentlichten Auszug aus seinem neuen Buch "Elizabeth II: in Private. In Public. Her Story", ist zu entnehmen, dass sie hoffte, ihre Familie ein letztes Mal in Schottland zu versammeln. "Die Königin wollte, dass alle Urenkel irgendwann im Laufe dieses Sommers nach Balmoral kommen, auch wenn die Sussexes es vielleicht nicht schaffen würden", schrieb Hardman. Ein "Freund der Familie" habe ihm erzählt, es sei Königin Elizabeth ein Anliegen gewesen, dass Kinder noch einmal Zeit mit ihr verbringen konnten. "Sie wollte sicherstellen, dass sie alle eine wirklich glückliche Erinnerung an sie hatten." Mit Sussexes sind Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet gemeint. Harry und Meghan sind seit ihrer Hochzeit Herzog und Herzogin von Sussex. Sie leben in Kalifornien.

"Operation Unicorn"

Als die Queen auf Balmoral starb, wurde "Operation Unicorn" (Einhorn) umgesetzt. Zunächst wurde der geschlossene Sarg der Königin mehrere Tage in der schottischen Hauptstadt Edinburgh aufgebahrt, bevor er nach London überführt wurde.

Die Royals haben eine enge Verbindung zu Schloss Balmoral, das dem Monarchen persönlich gehört. Fürst Albert, der Ehemann von Queen Victoria, kaufte das Grundstück 1852 und ließ ein neues, größeres Gebäude errichten. Das originale Schloss wurde abgerissen. Queen Elizabeth II. verbrachte hier jeden Sommer viele Wochen und machte auch Wanderungen in der Umgebung. Sie starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem Anwesen.