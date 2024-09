Prinzessin Kates und Williams "geheimes Liebesnest" auf der Insel Anglesey

Das britische Nachrichtenportal Express.co.uk bezeichnet Williams und Kates frühere Unterkunft als "geheimes Liebesnest". Tatsächlich sind nicht viele Details über die damaligen Lebensumstände des Paares bekannt. Dem Adelsexperten und Autor Robert Jobsons zufolge habe Kate eine Fernbeziehung einst ausgeschlossen. Darum sollen sie und William sich einst auch entschieden haben, auf Anglesey ein Bauernhaus um 750 Pfund zu mieten, wie er laut Express in seinem neuen Buch "Catherine, the Princess of Wales: The Biography" schreibt.

Die Geschichte ihrer Beziehung

Williams und Kates Liebe begann in der Universität St. Andrews in Schottland. Dort traf Kate zwischen Bibliothek und Mensa den royalen Studenten William, der durch den Verlust seiner Mutter Diana und die Bürde der hohen Geburt als eher gehemmt galt. Die Studentin der Kunstgeschichte eroberte schnell das Herz des Prinzen.