Prinzessin Kates Bitte an Team nach Italien-Trip sorgt für Aufsehen

Es war das erste Mal seit ihrer Krebs-Diagnose vor gut zwei Jahren, dass die britische Prinzessin Kate vergangenen Woche eine Auslandsreise machte - und gleich ein voller Erfolg. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William besuchte das norditalienische Reggio Emilia und traf dort auf Bürgermeister Marco Massari sowie Dutzende jubelnden Schaulustigen. Einige schwenkten britische Fahnen oder hielten Schilder mit Aufschriften wie "Ciao Kate" und "Wir lieben dich, Kate!" hoch.

Prinzessin Kate: Anfang von neuem Kapitel?

Berichten zufolge könnte der Solotrip einen Neustart markiert haben. Das Magazin OK! berichtet unter Berufung auf die Zeitung Times, dass Kate ihr Team danach gefragt habe: "Wohin (geht es) als Nächstes?". Kates Reiselust soll sicherstellen, "menschliche Verbindungen zu bewahren". Herausforderungen unserer Zeit geworden ist". OK! zitiert einen Sprecher der Kensington-Palasts: "Sie war von dem, was sie diese Woche gesehen hat, äußerst inspiriert und wird das Team drängen, zügig herauszuarbeiten, wo es als Nächstes auf der Karte hingeht. Dies ist das erste Kapitel einer viel umfassenderen globalen Initiative unter der Leitung der Prinzessin." Eine Bitte, die für Aufsehen sorgt, denn Kate scheint wieder voll durchstarten zu wollen und zu können.