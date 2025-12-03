Prinzessin Kates besinnliche Worte zur Weihnachtszeit

Nach einem aufwühlenden Jahr für die britische Königsfamilie erinnert Prinzessin Kate an die Bedeutung von Weihnachten. In einer Zeit, in der das Leben manchmal zerrissen oder unsicher erscheine, lade die Weihnachtszeit dazu ein, sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einander mit Großzügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu begegnen, schreibt die 43-Jährige in einer Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer traditionellen Weihnachtsmesse am Freitag.

Kate ist in der weltbekannten Westminster Abbey zum fünften Mal Gastgeberin des Gottesdienstes "Together at Christmas". Erwartet werden rund 1.600 Menschen, darunter auch Prominente wie Hollywoodstar Kate Winslet. Der Gottesdienst biete einen "Moment gemeinsamer Verbundenheit", schreibt die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43). Weihnachten erinnere daran, wie sehr "unsere Leben miteinander verwoben sind". Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, "die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist", schreibt Kate.