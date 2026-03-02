Am walisischen Nationalfeiertag, dem St. David’s Day, hat die britische Prinzessin Kate mit einer unerwarteten – und auch noch historischen – Premiere für Aufsehen gesorgt. Der St. David's Day wird am 1. März gefeiert. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William veröffentlichte sie eine Videobotschaft, in der sie zum ersten Mal öffentlich Walisisch sprach. Das Video, das laut dem britischen Magazin Mirror Anfang vergangener Woche auf Schloss Windsor aufgenommen wurde, wurde über die Social-Media-Kanäle des royalen Paares verbreitet, darunter Instagram.

William hatte bereits im vergangenen Jahr seine Grüße zum St. David's Day allein auf Walisisch übermittelt. Für Kate war es hingegen eine Premiere. In dem kurzen Clip richtete zunächst William Worte an das walisische Volk, bevor Kate in einem roten karierten Kleid und mit einer Narzisse als Accessoire – die Nationalblume von Wales – in die Rede einstieg. "Wales liegt uns sehr am Herzen, und wir freuen uns auf jeden Besuch", erklärte die Prinzessin mit hoch konzentrierter Miene. William fügte hinzu: "Es ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Geschichte und wunderbaren Menschen." Zum Abschluss der Botschaft sagte Kate: "Wir wünschen euch einen Tag voller Feierlichkeiten mit Familie und Freunden."

"Danke, dass ihr unsere Sprache ehrt" Die User auf Instagram zeigten sich begeistert. Neben zahlreichen Klatschende-Hände-Emoji und roten Herzen wurden auch viele lobende Worte für das royale Paar gepostet. "Gut gemacht! Ein paar knifflige Aussprachevarianten", schrieb zum Beispiel eine Userin. "Danke, dass ihr unsere Sprache ehrt. Die Bäume, die ihr an eurem Hochzeitstag in Westminster Abbey hattet, gedeihen prächtig in Wales, genau wie ihr als Paar. Wir wünschen euch viel Glück, heute und für immer." Ein anderer Fan postete: "Wie schön, euch beide Walisisch sprechen zu hören!!"

Royals begeistern Fans bei Regenwetter Am Donnerstag überraschten William und Kate zudem bei einem Besuch in der Region Powys. In der kleinen Stadt Llanidloes warteten Hunderte Menschen trotz strömenden Regens auf das royale Paar, viele schwenkten walisische Flaggen und hielten Narzissen in der Hand. Nach ihren geplanten Terminen stiegen die Royals bereits in ihren Wagen, doch ließen das Auto erneut anhalten und stiegen nochmals aus, um die jubelnden Zuschauer persönlich zu begrüßen. Auch posierten sie für Selfies und spielten "Schere-Stein-Papier" mit Schulkindern. Die spontane Aktion sorgte für Begeisterung und zeigte erneut die nahbare Seite des Paares.