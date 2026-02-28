Adelsexperte: Die Zeiten vom Queen-Motto "Nicht beschweren, nicht erklären" sind vorbei

Die britische Königsfamilie, deren Mitglieder sich seit Queen Elizabeth an das Motto "never complain, never explain" ("nicht beschweren, nicht erklären") halten, macht derzeit mit ungewohnt offenen Sätzen von sich reden. Besondere Aufmerksamkeit erhielt bei den Briten und Britinnen am Sonntagabend der Auftritt von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Der Sohn von Charles – und Neffe von Ex-Prinz Andrew - wurde gefragt, ob er das vielfach ausgezeichnete Drama "Hamnet" bereits gesehen habe. "Ich muss in einer ziemlich ruhigen Verfassung sein, und das bin ich im Moment nicht", antwortete William.

"Fauler Apfel" Andrew Dem Adelsexperten Phil Dampier zufolge ist die lange bewährte Kommunikationsstrategie gezwungenermaßen überholt. Im Gespräch mit dem britischen Hello!-Magazin macht er deutlich, dass die Zeiten von "never complain, never explain" vorbei sind. "Sie können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, dass sie dazu nichts zu sagen haben. Sie zeigen, dass 'die Firma' noch funktioniert, sodass Andrew sozusagen fast als ein fauler Apfel dargestellt wird." Der jüngere Bruder von König Charles III. war in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorübergehend festgenommen worden. Mehrere Tage später hätten die Beamten ihre Durchsuchungen an dessen ehemaligen Wohnsitz in Windsor beendet, teilte die britische Thames Valley Police am Dienstagabend mit.

Andrew war eng mit Epstein befreundet. Der US-Multimillionär, der inzwischen verstorben ist, betrieb jahrelang einen pädophilen Missbrauchsring, dem zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrfach missbraucht zu haben, zum Teil als sie noch minderjährig war. Der Ex-Prinz bestreitet die Vorwürfe, doch ein Zivilklage Giuffres in den USA endete Berichten zufolge in einem millionenschweren Vergleich.

Anlaufstellen und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555