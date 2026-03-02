Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich die künftige britische Königin Kate betont volksnah. Sie posiert immer wieder mit Bewunderern für gemeinsame Fotos. Einen Wunsch muss sie ihren Fans aber stets abschlagen: Unterschrift setzt sie keine.

Autogrammsammler gehen damit leer aus - so auch bei einem Besuch von Prinzessin Kate und Ehemann Prinz William vergangene Woche im walisischen Powys. Der britischen Zeitung The Mirror zufolge plauderten die Royals eine knappe halbe Stunde im Regen mit Schaulustigen. Kinder überreichten demnach Blumensträuße und selbstgemalte Bilder. Ein Mann habe Kate Papier und Stift reichen wollen, doch Kate lehnte ab. "Ich kann leider nichts signieren, es tut mir leid. Aber ich kann Ihnen die Hand geben", habe die Prinzessin erklärt. Eine kurze Umarmung und ein Foto sein aber drin gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Phil Noble Prinzessin Kate in Wales

Das Selfie: Früher No-Go, heute obligat Was lange ebenfalls als undenkbar galt, ist nun hingegen fixer Bestandteil der Arbeit eines modernen Royals: Das Fan-Selfie. Obwohl ein Verbot für Selfies laut der Zeitung Mirror nie im offiziellen Protokoll verankert war, hatten mehrere Mitglieder der Königsfamilie zuvor ihre Abneigung zum Ausdruck gebracht.