Nicht erlaubt: Diesen bestimmten Wunsch musste Prinzessin Kate einem Fan abschlagen
Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich die künftige britische Königin Kate betont volksnah. Sie posiert immer wieder mit Bewunderern für gemeinsame Fotos. Einen Wunsch muss sie ihren Fans aber stets abschlagen: Unterschrift setzt sie keine.
Autogrammsammler gehen damit leer aus - so auch bei einem Besuch von Prinzessin Kate und Ehemann Prinz William vergangene Woche im walisischen Powys. Der britischen Zeitung The Mirror zufolge plauderten die Royals eine knappe halbe Stunde im Regen mit Schaulustigen. Kinder überreichten demnach Blumensträuße und selbstgemalte Bilder. Ein Mann habe Kate Papier und Stift reichen wollen, doch Kate lehnte ab. "Ich kann leider nichts signieren, es tut mir leid. Aber ich kann Ihnen die Hand geben", habe die Prinzessin erklärt. Eine kurze Umarmung und ein Foto sein aber drin gewesen.
Das Selfie: Früher No-Go, heute obligat
Was lange ebenfalls als undenkbar galt, ist nun hingegen fixer Bestandteil der Arbeit eines modernen Royals: Das Fan-Selfie.
Obwohl ein Verbot für Selfies laut der Zeitung Mirror nie im offiziellen Protokoll verankert war, hatten mehrere Mitglieder der Königsfamilie zuvor ihre Abneigung zum Ausdruck gebracht.
Im Jahr 2018 beschrieb sich Prinz William laut dem Bericht einmal als "allergisch" gegen Selfies. Auch Prinz Harry habe einst mit den Worten "Nein, ich hasse Selfies. Im Ernst, du musst aus dieser Gewohnheit herauskommen, ich weiß, du bist jung, Selfies sind schlecht. Mach einfach ein normales Foto" abgewunken, als sich jemand einen gemeinsamen Schnappschuss gewünscht habe.
Die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth stand für schnelle Bilder ebenso wenig zur Verfügung und Herzogin Meghan soll Gratulantinnen und Gratulanten 2017 bei ihrem ersten Auftritt im Zeichen der Krone gesagt haben: "Wir dürfen keine Selfies machen."
