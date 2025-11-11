Respektlosigkeit gegenüber Kate an Gedenktag in London - BBC sorgt für Skandal

Am Wochenende nahm Prinzessin Kate gemeinsam mit der königlichen Familie anlässlich Remembrance Day, bei dem der Gefallenen der Weltkriege gedacht wird, an zwei Veranstaltungen teil. Am Samstag besuchte sie mit Prinz George das Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall. Für den 12-jährigen Prinzen war es die erste Teilnahme an dieser Veranstaltung.

Royals gedachten gefallener Soldaten

Prinz William, der normalerweise mit seiner Frau an der traditionellen Veranstaltung teilnimmt, war heuer nicht mit dabei. Er befand sich auf der Rückreise von seiner Reise nach Brasilien zur Verleihung des Earthshot-Preises.

Erst am am Sonntag schloss sich William dem Rest der Royals an, als sich die königliche Familie zum Gedenkfeiertag am Cenotaph in London versammelte. Hier legte der Thronfolger zusammen mit seinem Vater König Charles, und Prinz Edward Kränze am Cenotaph niederlegten, während Prinzessin Kate, Königin Camilla und Herzogin Sophie die Zeremonie von einem nahegelegenen Balkon aus beobachteten.