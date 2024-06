Krebskranke Prinzessin Kate hofft, "bald" wieder im Dienst zu sein

Prinzessin Kate hat sich mit einem Brief bei den Irish Guards dafür entschuldigt, dass sie die Probe zu einer großen Militärparade wegen ihrer Krebserkrankung verpasst. Am Samstag wurde in London für die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" geprobt, die nächstes Wochenende stattfindet.

Kate hätte an der Generalprobe ("Colonel's Review") eigentlich teilgenommen, weil sie den Ehrentitel "Colonel of the Irish Guards" trägt.

Kate: Hoffe, Irish Guards bald wieder vertreten zu können In einem Brief teilte sie mit, wie stolz sie auf das gesamte Regiment sei und dass sie viel Glück wünsche. "Bitte reichen Sie meine Entschuldigung dem gesamten Regiment weiter", heißt es in dem Schreiben. "Ich hoffe, Sie alle bald wieder vertreten zu können."

Kate nimmt seit Jahresanfang keine öffentlichen Termine wahr. Sie war im Bauchraum operiert worden und hatte später mitgeteilt, dass bei ihr Krebs vorgelegen habe und sie vorsorglich Chemotherapie bekomme. Kate bat damals um Privatsphäre. Ihre Abwesenheit hatte anfangs etliche Spekulationen ausgelöst. Wann sie zurückkehrt, ist nicht bekannt.

Verwirrung um Kates Teilnahme Das Militär hatte im März für Verwirrung gesorgt, weil es auf einer Internetseite angekündigt hatte, Kate werde die Generalprobe zur Parade in diesem Jahr abnehmen. Später löschte es den Eintrag wieder. Abgenommen wurde die Probe nun am Samstag von Lieutenant General James Bucknall. Rund 1200 Soldaten und mehr als 200 Pferde waren im Einsatz. Auch Kates Schwiegervater, König Charles III., wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt. Er tritt aber seit Längerem wieder öffentlich auf. Charles soll nächste Woche auch an der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" teilnehmen. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag, aber die Parade zu Ehren des Monarchen findet traditionell wegen des besseren Wetters im Juni statt.