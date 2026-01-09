Es war der Skandal schlechthin, als Prinzessin Kate 2012 in ihrem privaten Frankreich-Urlaub ohne Bikinioberteil fotografiert wurde. Für die Veröffentlichung des pikanten Bildmaterials wurden die Verantwortlichen aber zur Rechenschaft gezogen : 2017 forderten Kate und ihr Ehemann William wegen der aufsehenerregenden Oben-ohne-Fotos 1,5 Millionen Euro Schadenersatz vom Klatschmagazin Closer.

Diese Zahl nannte der Anwalt der Zeitschrift bei einem Prozess gegen das Magazin in Nanterre bei Paris. Vor Gericht mussten sich zwei Verantwortliche des Blatts und zwei Paparazzi verantworten. Ihnen wurde eine Verletzung der Privatsphäre des Paares vorgeworfen.

"2012 dachten meine Frau und ich, dass wir für einige Tage nach Frankreich in eine abgeschiedene Villa fahren konnten, die einem Angehörigen meiner Familie gehört, und dort unsere Privatsphäre genießen können", äußerte sich nun Prinz William zu dem Vorfall laut Daily Mail in der Anklageschrift. "Wir kennen Frankreich und die Franzosen, und wir wissen, dass sie im Grunde das Privatleben respektieren, auch das ihrer Gäste. Die heimliche Art und Weise, wie diese Fotos entstanden, war ein großer Schock für uns, da es unsere Privatsphäre verletzte."

Der Anwalt des Magazins kritisierte die Schadenersatzforderung damals wegen der Paparazzi-Fotos als überzogen - zumal die Aufnahmen ein "dem Ansehen des Paares förderliches Bild" gezeigt hätten.

Weltweite Schlagzeilen um Oben-ohne-Fotos

Closer hatte mit der Veröffentlichung der heimlich aufgenommenen Fotos der barbusigen Kate im September 2012 weltweit für Schlagzeilen gesorgt - und sich den Zorn des britischen Königshauses zugezogen. Die Bilder zeigten Kate nur mit einem Bikinihöschen bekleidet auf der Terrasse eines Privatanwesens in der südfranzösischen Provence, dazu die Überschrift: "Oh my god!" (Oh, mein Gott).

Damals kommentierte das Blatt die privaten Aufnahmen unter anderem mit den Worten: "Das letzte Mal, dass wir Kate und William auf einem Balkon sahen, war zu ihrer Hochzeit, allerdings hatten sie mehr Kleidung an."

Es war der bisher brisanteste Skandal um die Princess of Wales, die am 9. Jänner 2026 ihren 44. Geburtstag feiert.