Prinzessin Iman: Tochter von Königin Rania verkündet Schwangerschaft und zeigt Babybauch

Das jordanische Königshaus hat Grund zur Freude: Königin Rania gab diese Woche bekannt, dass ihre Tochter Iman und ihr Ehemann Jameel Alexander erneut Eltern werden und sie damit zur dreifachen Oma machen. Königin Rania teilt Foto von schwangerer Tochter Für das Ehepaar, das 2023 geheiratet hat, ist es das zweite Kind. Die 29-Jährige und der aus Venezuela stammende Finanzier sind bereits Eltern von Tochter Amina, die im Februar 2025 geboren wurde.

Die freudige Nachricht verkündete Königin Rania von Jordanien mit einem Instagram-Post. Dazu teilte sie ein Familienfoto von Iman, ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter. Auf dem Bild ist Ranias Tochter im Profil zu sehen. Sie trägt ein Kleid, unter dem sich bereits ein deutlich erkennbarer Babybauch wölbt. Zu sehen hier: