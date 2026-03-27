Prinzessin Charlotte: Neue Schule für 53.000 Euro im Jahr?

Für Prinzessin Charlotte bricht in naher Zukunft ein neuer Lebensabschnitt heran. Die Zehnjährige könnte bald eine renommierte Schule besuchen, die zwar nahe an ihrem Wohnsitz gelegen ist, aber einiges kostet. Charlotte: Neue Schule für knapp 53.000 Euro im Jahr? Das Wellington College, dessen Gebühren zwischen 15.300 Pfund (ca. 17.600 Euro) pro Trimester für Tagesschüler und 20.800 Pfund (24.000 Euro) für Internatsschüler liegen, ist 15 Autominuten vom Haus der Familie, Forest Lodge, entfernt - und gilt als als potenzieller Kandidat für die neue Ausbildungsstätte der Prinzessin. Das Schuljahr in Großbritannien ist in drei sogenannte Terms (Trimester) unterteilt, die jeweils etwa zehn bis zwölf Wochen dauern. Im Jahr könnten die Gebühren für Charlottes zukünftige Schulbildung demnach umgerechnet knapp 53.000 Euro betragen.

Noch besucht die einzige Tochter des britischen Thronfolgers, die Anfang Mai ihren elften Geburtstag feiert, wie auch ihre beiden Brüder die Lambrook School in Berkshire. Ein Wechsel steht jedoch an, da die Schüler und Schülerinnen dort nur bis zum Alter von 13 Jahren bleiben können. Hier erhalten sie Einblicke in das Wellington College: