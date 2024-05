Prinzessin Beatrice spricht über Krebserkrankungen ihrer Mutter "Fergie"

Die britische Prinzessin und Queen-Enkelin Beatrice hat sich zum Gesundheitszustand ihrer zuletzt an Krebs erkrankten Mutter Sarah Ferguson (64) geäußert.

"Fergie", wie die Ex-Frau von König Charles' Bruder Prinz Andrew (64) in Großbritannien meist genannt wird, habe Entwarnung bekommen, sagte die 35-Jährige in einem Interview des britischen TV-Senders ITV am Montag.