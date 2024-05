Prinz Williams unkönigliches Ritual, mit dem er Montagmorgen in die Woche startet

Die Royals waren in den vergangenen Monaten mit mehreren schwierigen Nachrichten konfrontiert. König Charles III. und Prinzessin Kate sind an Krebs erkrankt. Prinz William steht nun Berichten zufolge vor der Herausforderung, sowohl verstärkt für seine Familie da zu sein, als auch seine Pflichten im Zeichen der Krone pflichtbewusst zu erfüllen.

In der Vergangenheit verriet er sein persönliches - eher unkönigliches - Ritual, um sich motiviert zu halten. Sein liebster Aufwach-Hit sei "Thunderstruck" der australischen Hardrockband AC/DC, sagte William 2021 im "Time to Walk"-Podcast. Vor allem Montag früh gebe es nichts Besseres.

William und George sind Rock-Fans

Auch sein ältester Sohn ist Fan. Am Tag nach der Krönung von Williams Vater Charles III. hatten Prinz William und Prinzessin Kate im Mai 2023 in Windsor versammelte Royal-Fans mit einem Besuch überrascht. Das Paar zeigte sich am in Freizeitkleidung auf dem Long Walk am Schloss Windsor gezeigt und William habe dabei erzählt, dass Prinz George gerne Rockmusik höre, sagte Caroline Mulvihill, die in einem Rock-Chor singt, damals der Nachrichtenagentur PA. Der heute Zehnjährige möge etwa die Bands AC/DC und Led Zeppelin.

Seine Kinder hätten die Freude an Musik geerbt, berichtete William im Podcast. Morgens gebe es aber oft Streit zwischen George und seiner jüngeren Schwester Prinzessin Charlotte, wer die Musik auswählen dürfe. Mittlerweile dürften die beiden abwechselnd bestimmen.