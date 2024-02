Prinz Williams "lockerer Spruch" über Kates Gesundheit

Der große Sieger bei der Verleihung der britischen BAFTA-Filmpreise am Sonntag Abend hieß "Oppenheimer".

Der 13 Mal nominierte biografische Historienfilm über den Physiker und Atombomben-Wegbereiter J. Robert Oppenheimer bekam sieben Preise, unter anderem den wichtigsten, nämlich den für den besten Film. Unter Ovationen überreichte Michael J. Fox den Award in Form einer goldenen Maske an Produzentin Emma Thomas und Regisseur Christopher Nolan .

Das britische Königshaus war in Person von Prinz William vertreten. Als Präsident der BAFTA-Kunststiftung saß er am Sonntag in der ersten Reihe des 2400 Plätze fassenden Saals der Royal Festival Hall. Es war einer der ersten Auftritte, seit der Bauchoperation seiner Frau Kate. Die Prinzessin konnte nicht selbst dabei sein, weil sie sich noch von der Operation erholt.

William kam nicht dazu, sich alle Filme anzusehen

Die britische Zeitung The Sun berichtete nach Williams Solo-Auftritt, er habe Kate Gesundheitszustand mittels "lockerem Spruch" kommentiert. Er gab demnach zu, dass er viele der nominierten Filme noch nicht kannte, da er nach Kates Operation zu Hause sehr beschäftigt gewesen sei. "Ich habe so wenig wie noch nie zuvor gesehen", habe William gesagt. "Mit meiner Frau ist es ein bisschen ... hoffentlich holen wir das nach." William sagte der Presseagentur PA bei den Feierlichkeiten, er habe "nach den BAFTAS immer eine Liste von Filmen", die er sich ansehen wolle.