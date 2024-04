© via REUTERS/Alastair Grant

Prinz William nach Kates Diagnose zurück: Was einer Körperspracheexpertin auffiel

Erstmals seit Bekanntwerden der Krebsdiagnose seiner Frau Kate hat sich Prinz William am Donnerstag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der britische Thronfolger besuchte eine Organisation in der Grafschaft Surrey, die überschüssige Lebensmittel von Herstellern und Händlern an Tafeln, Schulen und andere Institutionen verteilt, die ansonsten weggeworfen würden.

Wie auf Bildern zu sehen war, unterstützte der 41-Jährige einen Koch beim Zubereiten von Speisen - es soll sich unter anderem um eine Bolognese gehandelt haben.

© via REUTERS/Alastair Grant Prinz William in der Küche

William gerührt von ihm entgegengebrachter Sympathie Die britische Körperspracheexpertin Judi James analysierte den Auftritt. "William sah sehr gerührt aus und klang auch so, als man ihm eine Karte mit Genesungswünschen für Kate überreichte. Seine Stimme wurde leiser und er begann zu nicken, um die Anteilnahme zu bestätigen", sagte sie der Zeitung Mirror. Er habe die "Sympathie", die ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht wurde, wahrgenommen und sich darum noch nahbarer gegeben. William habe etwa eine Frau am Arm berührt - "als Geste der Anerkennung, des Mitgefühls und des Dankes", so James. Als William bei der Organisation ankam, schüttelte er laut Mirror einige Hände.

"Williams Blicke wirkten weicher, sanfter und eher dankbarer, als hätte er sich daran gewöhnt, von jedem, den er trifft, gute Wünsche für seine Frau und seinen Vater zu erhalten", meint James. "Sein Kopf war hier leicht geneigt und er verschränkte die Hände vor dem Oberkörper. Seine Füße waren gespreizt, um Vertrauen zu vermitteln. Aber er sieht aus wie ein Mann, der in letzter Zeit viele Botschaften der Zuneigung, Sorge und Fürsorge erhalten hat."

Die Organisation namens Surplus to Supper verteile täglich mehr als drei Tonnen Lebensmittel, hieß es in einer Mitteilung des Palasts. Anschließend wollte der ältere Sohn von König Charles III. dann auch in einem Jugendzentrum im Westen Londons vorbeischauen, das von den Lebensmittelspenden profitiert. William hatte zuvor dreieinhalb Wochen mit seiner Familie verbracht, nachdem Kate Ende März ihre Krebsdiagnose bekannt gemacht hatte. Die Princess of Wales hatte in einer sehr persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer größeren Bauch-OP im Januar Krebs festgestellt worden sei. Sie habe inzwischen mit einer vorbeugenden Chemotherapie begonnen. Kate bat darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren. Zuvor hatte es in sozialen Medien teils wilde Spekulationen über Kates Gesundheitszustand gegeben. Vergangenen Freitag besuchte William jedoch mit seinem ältesten Sohn, dem zehnjährigen George, das Viertelfinale der Europa Conference League in Birmingham. Williams Lieblingsverein Aston Villa siegte dabei 2:1 gegen den französischen Klub OSC Lille.