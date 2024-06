Der britische Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate gelten als unzertrennliche Einheit und als die modernen Gesichter der Monarchie. Am 29. April 2024 feiern die beiden ihren 13. Hochzeitstag - inmitten einer herausfordernden Zeit: Kate hatte vor einigen Wochen erst in einer sehr persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer größeren Bauch-OP im Januar Krebs festgestellt wurde.

Ob William und Kate ihr Ehejubiläum privat feiern, ist nicht bekannt. Das Warten auf den richtigen Moment für den Heiratsantrag an seine damals langjährige Freundin Kate Middleton hatte Prinz William jedenfalls so manche Schweißperle gekostet. Er habe den mit blauen Saphiren und Diamanten besetzten Verlobungsring seiner Mutter Diana drei Wochen lang in seinem Rucksack mit sich herumgetragen, gestand kurz nach der Verlobung in einem Fernsehinterview. Diesen habe er wie seinen Augapfel gehütet. "Überall, wo ich war, habe ich ihn festgehalten, weil ich wusste, dass ich eine Menge Ärger kriegen würde, wenn das Ding weg ist."

Kate steckte er den Ring bei seinem Heiratsantrag während eines Urlaubs in Kenia an. Ob er dafür vor ihr auf die Knie ging, hatte Prinz William einst nicht verraten wollen. "Wir haben schon seit einer Weile über Hochzeit gesprochen, also war es keine unglaublich große Überraschung." Auf die Frage, ob beide an Nachwuchs denken, antwortete er damals: "Wir wollen eine Familie gründen, also werden wir beginnen müssen, darüber nachzudenken." Inzwischen haben die beiden drei Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Die Geschichte ihrer Beziehung Williams und Kates Liebe begann in der Universität St. Andrews in Schottland. Dort traf Kate zwischen Bibliothek und Mensa den royalen Studenten William, der durch den Verlust seiner Mutter und die Bürde der hohen Geburt als eher gehemmt galt. Die Studentin der Kunstgeschichte eroberte schnell das Herz des Prinzen.