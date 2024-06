Fast ein bisschen schüchtern: William feiert 42. Geburtstag mit Taylor Swift

Der britische Thronfolger Prinz William hat seinen 42. Geburtstag mit einem Besuch beim Taylor-Swift-Konzert im Wembley-Stadion in London gefeiert.

Das belegen mehrere Fotos, die der Kensington-Palast und auch die US-Sängerin am Samstag bei X posteten. Die 34-jährige Pop-Ikone stand am Freitag zum ersten von mehreren Konzerten ihrer Eras-Tournee in London auf der Bühne.