Enthüllt: Prinz Philip litt vor Tod 8 Jahre lang an unheilbarer Krankheit
Vier Jahre ist es bald her: Prinz Philip, der Ehemann von Königin Elisabeth II., verstarb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren - laut Sterbeurkunde an Altersschwäche. Unterzeichnet wurde das amtliche Dokument von Sir Huw Thomas, dem Hausarzt der Queen und Leiter der medizinischen Abteilung des Palasts. Ursächlich für seinen Tod soll somit weder eine Krankheit, noch eine akute Verletzung gewesen sein.
Vor seinem Tod wurde Philip rund einen Monat lang in verschiedenen Kliniken aufgrund eines nicht näher definierten Leidens behandelt worden. Er war dabei auch am Herzen operiert worden.
Philip litt angeblich an "inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs"
Nun heißt es in einer neuen Biografie mit dem Titel "Queen Elizabeth II: A Personal History", dass der Prinzgemahl die letzten acht Jahre seines Lebens mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft haben soll. Der ehemalige Herzog von Edinburgh habe die Diagnose im Jahr 2013 erhalten. Hugo Vickers, Historiker und Verfasser des neuen Buches, schreibt, dass der Krebs inoperabel gewesen sein soll. Festgestellt wurde die Erkrankung im Juni 2013 im Rahmen eines elftägigen Aufenthalts der Prinzen in einer Londoner Klinik.
"Die Ärzte hatten einen Schatten auf seiner Bauchspeicheldrüse entdeckt und ihn quer über den Bauch aufgeschnitten", behauptet Vickers unter Berufung auf seine Verbindungen zu Philips Familie laut einem von der Daily Mail vorab veröffentlichten Ausschnitt aus dem neuen Buch, das am 9. April erscheinen soll. "Das Urteil lautete: inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs."
Aufgrund seines hohen Alters habe man damals befürchtet, der zu diesem Zeitpunkt 91-Jährige würde nie wieder öffentlich auftreten. Doch Philip sollte noch lange allen negativen Prognosen trotzen - obwohl die Mehrheit der Patienten nach der Diagnose nur eine sehr kurze Überlebenszeit aufweisen.
Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Wood Farm auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk nahm Philip im August 2013 seine öffentlichen Pflichten wieder auf. Im Jahr 2017 trat Philip offiziell von seinen königlichen Pflichten zurück.
Auch über die letzten Momente des ins hohe Alter rüstigen Royals weiß der Adelsexperte überraschendes zu berichten. "In seiner letzten Nacht entkam er den Krankenschwestern, schlurfte mit seinem Rollator den Flur entlang, nahm sich ein Bier und trank es im Eichenzimmer. Am nächsten Morgen stand er auf, nahm ein Bad, sagte, er fühle sich nicht wohl, und entschlief still und leise", schreibt Vickers in seinem neuen Buch.
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