Enthüllt: Prinz Philip litt vor Tod 8 Jahre lang an unheilbarer Krankheit

Vier Jahre ist es bald her: Prinz Philip, der Ehemann von Königin Elisabeth II., verstarb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren - laut Sterbeurkunde an Altersschwäche. Unterzeichnet wurde das amtliche Dokument von Sir Huw Thomas, dem Hausarzt der Queen und Leiter der medizinischen Abteilung des Palasts. Ursächlich für seinen Tod soll somit weder eine Krankheit, noch eine akute Verletzung gewesen sein. Vor seinem Tod wurde Philip rund einen Monat lang in verschiedenen Kliniken aufgrund eines nicht näher definierten Leidens behandelt worden. Er war dabei auch am Herzen operiert worden.

Philip litt angeblich an "inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs" Nun heißt es in einer neuen Biografie mit dem Titel "Queen Elizabeth II: A Personal History", dass der Prinzgemahl die letzten acht Jahre seines Lebens mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft haben soll. Der ehemalige Herzog von Edinburgh habe die Diagnose im Jahr 2013 erhalten. Hugo Vickers, Historiker und Verfasser des neuen Buches, schreibt, dass der Krebs inoperabel gewesen sein soll. Festgestellt wurde die Erkrankung im Juni 2013 im Rahmen eines elftägigen Aufenthalts der Prinzen in einer Londoner Klinik. "Die Ärzte hatten einen Schatten auf seiner Bauchspeicheldrüse entdeckt und ihn quer über den Bauch aufgeschnitten", behauptet Vickers unter Berufung auf seine Verbindungen zu Philips Familie laut einem von der Daily Mail vorab veröffentlichten Ausschnitt aus dem neuen Buch, das am 9. April erscheinen soll. "Das Urteil lautete: inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs."