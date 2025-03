4. Geburtstag von Prinz Julian: Fans erkennen Ähnlichkeit mit diesem Royal

Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip sind zu Beginn des Jahres Eltern einer Tochter geworden. Das Mädchen ist bereits das vierte Kind des Paares. Die Geburt wurde am 7. Februar bekannt gegeben.

Das schwedische Prinzenpaar hat die Söhne Alexander , Gabriel und Julian . Letzterer wurde am Mittwoch, dem 26. März, vier Jahre alt.

Julian erschien zum Fototermin in einer hellblauen Weste und einem Hemd. Auf dem ersten Foto blickt er mit seinen großen blauen Augen direkt in die Kamera und hat ein schelmisches Lächeln auf den Lippen. Auf dem zweiten Bild sieht man den kleinen Prinzen unbeschwert lachen.

Prinz Julian wurde am 14. August 2021 in der königlichen Kapelle im Schloss Drottningholm getauft. Mittlerweile ist der Bub ganz schön groß geworden. Das schwedische Kronprinzenpaar veröffentlichte auf Instagram zwei bisher ungesehene Fotos. "Heute feiern wir unseren überschwänglichen Julian, der 4 Jahre alt wird", teilten Sofia und Prinz Carl Philip mit.

© via REUTERS / Jonas Ekstromer

"Aber wie er seinem Großvater ähnelt", heißt es etwa im Kommentarbereich unter den neuen Porträts.

So oder so. Generell zeigen sich Fans des Königshauses sehr angetan vom Charme des jungen Royals. "Julian wird oft als ein fröhlicher und lebhafter kleiner Kerl beschrieben. Er ist bekannt für sein charmantes Lächeln (...), was ihn zu einem Liebling der königlichen Fans macht", schreibt ein User.