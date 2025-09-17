Prinz Harry verrät Rat von Meghan, auf den er sich "immer wieder verlässt"

Nach seinem Kurzbesuch in Großbritannien denkt Prinz Harry über weitere Reisen in die alte Heimat nach - auch wieder mit der Familie. "Diese Woche hat das auf jeden Fall nähergebracht", antwortete Harry dem britischen Guardian auf die Frage, ob er wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen und trotz der Schwierigkeiten mit den Sicherheitsvorkehrungen seine Kinder mitbringen möchte. Harry feierte am 15. September seinen 41. Geburtstag. Der Guardian berichtete, er habe während des Interviews nicht über seinen Vater, König Charles III., sprechen wollen. Dennoch habe er den Eindruck gemacht, er wolle seinen Vater häufiger sehen. Zitiert wurde der Prinz mit dem Satz: Im kommenden Jahr "muss der Schwerpunkt wirklich auf meinem Vater liegen". Vater und Sohn hatten sich in der vergangenen Woche erstmals seit eineinhalb Jahren zu einem Gespräch in London getroffen. Die Hoffnung der Royal-Anhänger ist, dass sich beide nach Jahren wieder annähern. Eine offizielle Erklärung zu dem Treffen gab es nicht.

Harry zuletzt ohne Archie und Lilibet auf Heimatbesuch Harry lebt mit seiner Familie - Ehefrau Meghan, Sohn Archie (6) und Tochter Lilibet (4) - in den USA. Weil er sich von den royalen Pflichten losgesagt hatte, genießt er in Großbritannien nicht den gleichen Schutz durch die Sicherheitsbehörden wie andere Mitglieder der Königsfamilie. Ein Gericht hatte diese Entscheidung zuletzt bestätigt. Harry besuchte das Vereinigte Königreich zuletzt nur noch alleine, er hatte das ausdrücklich auch mit der Niederlage vor Gericht begründet. Meghan postete einen Geburtstagsgruß für ihren Ehemann. "Oh hi, Birthday Boy", schrieb die 44-Jährige auf Instagram zu einem Bild, das Harry - deutlich jünger - während seiner Zeit bei der britischen Luftwaffe zeigt.

Rat von Meghan: Immer bei der Wahrheit bleiben Meghan habe Harry in dem Guardian-Interview nur einmal namentlich erwähnt - in Zusammenhang mit einer Lebensweisheit: Es sei "die effizienteste Art zu leben", die Wahrheit zu sagen. "Sie sagte: 'Bleib einfach bei der Wahrheit.' Das ist etwas, worauf ich mich immer verlasse. Immer. Und wenn man so denkt, wer wäre dann so dumm, zu lügen? Das kostet zu viel Zeit und Mühe."