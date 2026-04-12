Prinz Harry (41) ist mit einer Klage einer von ihm mitgegründeten Hilfsorganisation konfrontiert. Aus Gerichtsakten geht britischen Medien zufolge hervor, dass die NGO Sentebale im März eine Verleumdungsklage gegen ihn und einen ehemaligen Treuhänder der Organisation, Mark Dyer, eingereicht hatte. Harry und Dyer würden diese Behauptungen "kategorisch" zurückweisen, zitierten die "New York Times" und "Variety" aus einer Mitteilung ihres Sprecherteams.

Es sei "außergewöhnlich", dass nun Wohltätigkeitsfonds für rechtliche Schritte gegen genau jene Leute benutzt werden, die die Organisation aufgebaut und lange unterstützt hätten, statt die Gelder den Gruppen zukommen zu lassen, für die die Wohltätigkeitsorganisation gegründet wurde, hieß es weiter. Gemeinsam mit Mitbegründer Prinz Seeiso von Lesotho hatte Harry die Organisation als Schirmherr im März 2025 nach einem Streit um die Führung verlassen. Sentebale unterstützt in erster Linie Aids-Waisen in Lesotho und Botswana, die beiden Prinzen hatten die Organisation im Jahr 2006 in Andenken an ihre verstorbenen Mütter gegründet.

Es habe seit März 2025 eine "koordinierte, negative Medienkampagne" gegeben, die dem Ruf der Organisation geschadet habe, heißt es in einer Stellungnahme des Vorstandes und der Geschäftsführung von Sentebale, in der die Klage bestätigt wird. "Das Verfahren wurde gegen Prinz Harry und Mark Dyer angestrengt, die durch Beweise als Drahtzieher dieser negativen Medienkampagne identifiziert wurden", so die Vorwürfe. Das habe eine "Flut an Cybermobbing" gegen die Organisation und ihre Leitung verursacht.