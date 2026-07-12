Fotos: Prinz Harry machte in England Yoga mit Ziegen

Der britische Prinz Harry hat während seines mehrtägigen Besuchs in seiner alten Heimat einen Abstecher in ein Ziegengehege gemacht. Genauer gesagt, Harry nahm an einer Ziegen-Yoga-Session teil bei einem Besuch der Organisation Scotty's Little Soldier, die sich um die Familien gestorbener Militärangehörigen kümmert.

Wie die britische Nachrichtenagentur berichtete, nahm der zunächst etwas zögerliche 41 Jahre alte Royal im Kreis mehrerer Kinder und Ziegen seinen Platz auf einer blauen Matte ein. Zu den Übungen gehörte demnach unter anderem, einer Ziege in die Augen zu starren. Als Harry mehrere der Tiere auf dem Rücken liegend über sich hinwegtrampeln ließ, rief er dem Bericht zufolge: „Autsch“ und „Was machst du da?“, als einer der Hufe in seinem Schritt landete - unter großem Gelächter der Umstehenden.