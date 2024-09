Prinz George: Heimlicher Luxus-Urlaub mit royalen Verwandten

Seinen sechsten Geburtstag soll Prinz George standesgemäß gefeiert haben. Berichten zufolge verbrachte der zukünftige König, der am 22. Juli elf Jahre alt geworden ist, den Tag an einem besonderen Ort, der bei der Royal Family nicht ohne Grund beliebt ist.

2019 war eine Ausnahme. Damals sickerte durch, dass George seinen sechsten Geburtstag auf der privaten Karibikinsel Mustique verbracht hat. William und Kate urlaubten damals angeblich mit ihren Eltern Carole und Michael Middleton in einer luxuriösen Villa für 27.000 Pfund pro Woche (über 32.000 Euro) auf der exklusiven Ferieninsel.

Die Urlaubsdestinationen der britischen Royals

Traditionell verweilen die britischen Royals in den Sommerferien auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie im Kreise der Familie wandern, angeln und jagen. Es gibt aber auch exotischere Orte, an denen die Mitglieder der Königsfamilie gerne ihre Urlaube verbringen.

William und Kate machten in der Vergangenheit des Öfteren in der Karibik Urlaub. Die Familie Middleton urlaubt gerne auf der Luxusinsel St. Barts. Ihre Flitterwochen verbrachten William und Kate auf den Seychellen.

