Wie die Zeit vergeht: Prinz Archie, Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, feierte am 6. Mai seinen siebten Geburtstag. Zum Ehrentag veranstalteten seine Eltern eine Feier im kleinen und privaten Kreis in Kalifornien, wo die Familie seit 2020 lebt. Trotzdem wollte Mama Meghan ihre Freude über diesen besonderen Tag mit der Welt teilen. Also veröffentlichte die 44-Jährige auf Instagram zwei neue Fotos von Archie. Das Besondere daran: Das erste Bild zeigt Archie als Baby, das zweite als "großer Bub", der bereits sieben Jahre alt ist.

Meghan: Gratulation an "unseren süßen Jungen" "7 Jahre später... alles Gute zum Geburtstag an unseren süßen Jungen", schrieb Meghan in ihrem Beitrag. Das erste Foto stammt aus dem privaten Familienalbum. Darauf ist eine intime und süße Szene zu sehen: Der neugeborene Archie schläft, eingewickelt in einer Decke, auf der Brust seines Vaters Harry, der entspannt, aber doch beschützend auf einem Sofa sitzt. Die Liebe Harrys zu seinem Sohn ist hier deutlich zu spüren.

Die zweite Aufnahme, die in der kalifornischen Küstengemeinde Montecito entstanden ist, zeigt Archie und seine Schwester Lilibet (4). Die beiden Kinder stehen gemeinsam am Strand, Archie mit einem Wanderstab in der Hand. Ihre Gesichter sind nicht zu erkennen – womit Meghan und Harry ihrem Prinzip, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen, streng treu bleiben.