Adelskommentatorin: Was Palast-Posting zu Eugenies Schwangerschaft über Charles aussagt

Der Palast postete ein Foto der beiden, wie sie ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Geschwisterchens in den Händen halten. Die beiden seien "sehr aufgeregt". Ob es wieder ein Bub wird oder dieses Mal ein Mädchen, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Eugenie ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew , einem Bruder von König Charles III .. Ihre Mutter ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson besser bekannt als "Fergie".

Die britische Königsfamilie wächst: Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank erwarten ihr drittes Kind. Das teilte der Buckingham-Palast am Montag im Kurznachrichtendienst X und auf Instagram mit. "Seine Majestät, der König, wurde informiert und ist hocherfreut über die Nachrichten", hieß es weiter. Das Paar hat mit den Söhnen August (5) und Ernest (2) bereits zwei Kinder.

Dass der Palast ein Statement herausgab, ist für Adelskommentatorin Afua Acheampong-Hagan ein klares Zeichen. "Ich denke, das bedeutet, dass sie (Eugenie) bei der königlichen Familie eindeutig immer noch in der Gunst steht", sagt sie der Zeitung Mirror. "Ich glaube, das bietet ihr in dieser Zeit auch ein wenig Schutz."

Epstein-Skandal sorgte für Negativ-Schlagzeilen

Für Eugenie dürfte die Mitteilung über ihre Schwangerschaft ein willkommener Anlass sein, mit positiven Neuigkeiten in die Schlagzeilen zurückzukehren. Zuletzt waren es weniger erfreuliche Themen, die im Zusammenhang mit ihr für Gesprächsstoff sorgten. Die Organisation Anti-Slavery International, für die sie sich als Schirmherrin engagierte, hatte sich von der Prinzessin losgesagt. Gründe wurden nicht genannt, doch es liegt nahe, dass die jahrelange Freundschaft ihrer Eltern mit dem US-Multimillionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein damit zu tun haben dürfte. Der US-Geschäftsmann betrieb einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Andrew und Ferguson waren viele Jahre eng mit Epstein befreundet. Kenntnis von dem Missbrauch oder eigenes Fehlverhalten stritten sie stets ab. Doch im Laufe des Skandals fiel insbesondere Andrew tief: Er verlor alle seine Ämter und Titel und musste aus seinem luxuriösen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

Acheampong-Hagan meint, das Posting der Royals signalisiere, dass man Eugenie beschütze und hinter ihr stehe. "Ich halte es auch für bedeutsam, dass sie am Ende geschrieben haben, dass der König hocherfreut ist", so die Adelskommentatorin im Mirror-Gespräch. "Auch hier geht es wieder um die Bekräftigung, dass sie beschützt wird – dass sie von der königlichen Familie geliebt wird, dass sie unter die Fittiche des Königs genommen wurde."