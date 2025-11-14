Es ist ein tiefer Fall für den jüngeren Bruder von König Charles III.: Andrew Mountbatten Windsor hat aufgrund seiner Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal alle seine Titel und Ehren verloren. Er hat seinen Titel Herzog von York niedergelegt. Auch der Prinzentitel wird ihm aberkannt. Kurz: Andrew wurde zum Bürgerlichen degradiert und muss auch aus der Royal Lodge ausziehen, die er seit zwei Jahrzehnten mit seiner Ehefrau Sarah Ferguson bewohnt. Andrew von Palastangestellten gedemütigt Gegenüber seinem eigenen Personal soll sich der ehemalige Duke of York uneinsichtig verhalten, heißt es aus Andrews Umfeld. Ein Haushalts-Insider erzählte diese Woche laut express.uk.co: "Der Butler sagt immer noch 'Eure Königliche Hoheit', und die Angestellten verbeugen sich weiterhin. Andrew hat klargestellt, dass die Palastregeln innerhalb seiner Mauern nicht gelten. Er besteht darauf, dass es sein Geburtsrecht ist – etwas, das der König ihm nicht nehmen kann."

Bei seiner ersten Visite auf Schloss Windsor seit seinem Titelverlust dürfte Andrew seine Überheblichkeit allerdings vergangen sein. Da habe der 65-Jährige Berichten zufolge seinen Privilegienverlust deutlich zu spüren bekommen - denn zum ersten Mal wurde er von den Palastangestellten nicht wie bisher gewohnt mit einer Verbeugung begrüßt.